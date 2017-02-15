Гривня закрыла межбанк на отметке 27,15 за доллар

В среду, 15 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,05/27,15 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5107/28,6161 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4695/0,4717 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,9936 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 440 сделок на сумму 255,1 миллиона долларов.