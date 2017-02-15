Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,99 за доллар
Официальный курс НБУ на 16 февраля: 100 USD – 2699,3603 гривни; 100 EUR – 2849,1748 гривни; 10 RUR – 4,7547 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2699,3603 (15 февраля – 2723,0462)
100 EUR – 2849,1748 (15 февраля – 2892,6920)
10 RUR – 4,7547 (15 февраля – 4,7161)
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В среду, 15 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,05/27,15 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5107/28,6161 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4695/0,4717 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,9936 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 440 сделок на сумму 255,1 миллиона долларов.