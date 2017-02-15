Нацбанк обновил методику расчета банками ряда нормативов

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №9, вступающее в силу с 16 февраля.

Согласно документу, Нацбанк уточнил порядок оценки непокрытого кредитного риска при расчете регулятивного капитала, исключил резервы по активным операциям из перечня составляющих дополнительного капитала, а также исключил оценку разрывов долгосрочной ликвидности для расчета норматива достаточности капитала.

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Кроме того, регулятор разрешил присваивать нулевой кредитный риск при расчете норматива достаточности капитала для активов по операциям с международными учреждениями, включая Международный банк реконструкции и развития, Европейский банк реконструкции и развития, Международную финансовую корпорацию.

Также Нацбанк унифицировал правила расчета нормативов кредитного риска Н7 и Н9 для специализированных сберегательных банков.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в июле 2016 года усовершенствовал подход к оценке банками кредитных рисков. В 2016 году новые правила применялись в тестовом режиме.

С 3 января 2017 года новые требования Национального банка по оценке банками кредитных рисков вступили в силу.

Ключевым фактором оценки риска по новым правилам является финансовое состояние заемщика, однако по мелким кредитам возможна оценка на портфельной основе, где основным является фактор обслуживания кредита.