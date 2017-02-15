Справедливая пенсионная система будет стимулировать граждан платить ЕСВ - Минсоцполитики

Создание справедливой пенсионной системы, при которой каждый будет получать пенсию в соответствии со страховым стажем, а не по статусу или только по возрасту, позволит стимулировать граждан Украины платить единый социальный взнос.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины со ссылкой на министра Андрея Реву.

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"Мы должны заинтересовать людей и сделать так, чтобы у них возникла потребность и понимание необходимости думать о своем пенсионном обеспечении, - именно на это и направляем свои усилия", - цитирует пресс-служба Реву.

При этом он отметил бесперспективность применения административных или карательных мер к гражданам, чтобы заставить их платить единый социальный взнос для получения в будущем пенсии. По его словам, достичь этого можно только разрушив два стереотипа, которые сегодня сложились в обществе.

"Первый стереотип - работает человек или нет, но все равно получит пенсию; второй - платит взносы или нет, но получит такую же пенсию, как и тот, кто платит", - сказал Рева.

Как сообщал УНИАН, проведение пенсионной реформы и реформа сферы занятости являются ключевыми реформами, анонсированными правительством Украины на текущий год. Модель пенсионных изменений частично представлена в проекте закона, который в ближайшее время будет обсуждаться в правительстве и парламенте. Основная цель преобразований – сокращение дефицита Пенсионного фонда, который на текущий момент покрывается дотациями из государственного бюджета и составляет более 140 миллиардов гривень.