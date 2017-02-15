Розенко заверил, что правительство не будет повышать пенсионный возраст в Украине

Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает Еспресо.TV.

"Вопрос пенсионного возраста на сегодняшний день правительством снят. И четко заявили свою позицию. Правительство не будет вносить никаких предложений по повышению пенсионного возраста в Украине. Это принципиальная позиция. Сегодня в дискуссиях с МВФ этот вопрос также снят", - сказал Розенко.

Читайте такжеРева: Повышение пенсионного возраста - это политическое требование МВФ, Кабмин его не поддержит

Он подчеркнул, что также не будут увеличивать страховой стаж. Он в дальнейшем будет составлять для мужчин 35 лет и для женщин 30 лет.

Розенко отметил, что для стабилизации ситуации в Пенсионном фонде нужно подождать максимум 4 месяца.

"У нас за первый месяц 2017 года в пенсионный фонд пришло средств на 18% больше, чем мы запланировали. Мы получили колоссальный эффект от поднятия минимальной зарплаты. 3-4 месяца нам надо для того, чтобы стабилизировать ситуацию и мы увидели реальный ресурс Пенсионного фонда", - сообщил вице-премьер-министр.