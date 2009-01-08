Инфляция в Украине за 2008 г составила 22,3%

Инфляция в Украине за 2008 год составляла 22,3%, в декабре - 2,1%.

Об этом идет речь в комментарии министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА, обнародованном на официальном сайте Минэкономики.

По его словам, 2008 год можно рассматривать как один из наилучших хрестоматийных примеров для изучения причин развития инфляционных процессов и оценки эффективности антиинфляционной политики. Ведь на протяжении периода экономического роста такого второго года, насыщенного чрезвычайно разнообразными условиями формирования ценовых тенденций и периодами их развития, не существовало: нестабильное, унаследованное с 2007 года, начало, уравновешенная в результате реализации комплекса антиинфляционных мероприятий середина, и изменение ценовых условий в конце года из-за значительной девальвации национальной валюты.

В целом по итогам 2008 года индекс потребительских цен составил 122,3%, в том числе в декабре – 102,1%. Но, после первых пяти месяцев ускоренного роста цен, который составлял 114,6% против 101,9% в 2007 году, за июнь-декабрь, в соответствии с взятыми обязательствами, правительством обеспечено снижение ценовой динамики и получения ИПЦ на уровне 106,8% против 114,4% в 2007 году.

Об общем замедлении инфляционных процессов в экономике на протяжении последних 7 месяцев свидетельствует также и динамика текучего индекса потребительских цен (изменение цен до соответствующего месяца предыдущего года), который снизился на 8,8 процентного пункта с 131,1% в мае до 122,3% в декабре и индекса потребительских цен в среднегодовом вычислении (изменение цен к соответствующему периоду предыдущего года), который после содержания в летние месяцы на уровне 126,4% в декабре снизился до 125,2%.

В целом, более высокая инфляционная динамика в 2008 году по сравнению с предыдущими годами связанна с совпадением во времени действия ряда негативных факторов.

Прежде всего, это инерционное влияние значительного роста цен на продовольственные продукты в IV квартале 2007 года (9,8%) и последующее раскручивание продовольственной инфляции в І квартале из-за сокращения производства в сельском хозяйстве в результате неурожая в 2007 году (29,3 млн. тонн зерновых против 38 млн. тонн в среднем за предыдущие 3 года).

Другим не менее важным фактором ускорения роста цен в начале 2008 года стал фактор мирового спроса. Распространение в мире технологий производства альтернативных видов топлива (биотоплива) определило рост мирового спроса на зерновые и масличные культуры, которые используются в его производстве. В 2007-2008 маркетинговом году это происходило в условиях меньшего производства этих культур в мире в результате неблагоприятных погодных условий, сокращения мировых запасов зерна. Эти факторы обусловили стремительный рост мировых цен на зерновые (с середины 2007 года) и масличные культуры, а соответственно и их повышение в Украине. До этого добавился фактор распространения мирового финансового кризиса, который усилил дестабилизационные процессы в мире. Как следствие, в начале 2008 года состоялось ускорение инфляционных процессов в мире (влияние агроинфляции, высокий уровень цен на рынке нефти в І полугодии), который из-за объективных процессов конвергенции повлиял на ускорение инфляционной динамики и в Украине.

Среди негативных влияний конца 2007 та начала 2008 года также следует отметить и существенный рост цен производителей (в т.ч. в производстве продуктов, напитков и табачных изделий), что в целом вызывает повышение уровня цен на потребительском рынке.

К отдельному фактору, который ускорял инфляционную динамику и усиливал негативное влияние роста мировых цен на внутренние инфляционные процессы, следует отнести значительное увеличение потребительского кредитования на протяжении последних нескольких лет.

Все эти факторы определяли динамику потребительских цен в первые 5 месяцев 2008 года. Начиная с июня, рост цен замедлился более чем в 2 раза сравнительно с соответствующим периодом 2007 года. Замедлению роста потребительских цен в этом периоде способствовала реализация антиинфляционных мероприятий и получение рекордно высокого урожая зерновых.

То есть взаимодействие правительства и НБУ в процессе выполнения принятых антиинфляционных мероприятий, направленных на уменьшение влияния фискальных и монетарных факторов на динамику инфляции спроса, недопущения необоснованного повышения цен и злоупотребления монопольным положением, устранение временных дисбалансов на отдельных рынках социально важных товаров, путем проведения интервенций из государственных резервных фондов, а также улучшения коммуникаций как с бизнесом в процессе согласования действий и подписания общих меморандумов, так и с обществом позволили обеспечить замедление инфляционных процессов во ІІ полугодии. Это в свою очередь способствовало сохранению позитивной динамики реальной заработной платы, которая по итогам января-ноября выросла на 7,2%.

Следовательно, в целом, инфляционные процессы в 2008 году, можно условно разделить на три периода:

І период – январь-май (ИПЦ – 114,6%) характеризовался высокими темпами инфляции, что стало инерционным продолжением тенденций второй половины 2007 года. Инфляция расходов в этот период действовала в сторону роста: повысились цены на природный газ; состоялось сокращение производства в сельском хозяйстве в 2007 году и повышение цен реализации сельскохозяйственной продукции; росли цены на мировом рынке нефти, повышались цены производителей промышленной продукции.

Инфляция спроса также способствовала развитию инфляционных процессов из-за повышения уровня доходов населения, в результате роста социальных гарантий, а также последующего роста потребительского кредитования.

Ввиду высокого инфляционного тренда, в начале марта был принят План антиинфляционных мероприятий правительства и НБУ, который соединил краткосрочные и долгосрочные мероприятия, которые стимулировали расширение производства и сдерживали избыточный рост спроса.

ІІ период – июнь-август (ИПЦ – 100,2%) инфляция начала замедляться, а в июле-августе, вообще, была зафиксирована дефляция, которой не наблюдалось с апреля 2006 года.

Майская ревальвация национальной валюты (с 5,05 грн. за доллар США до 4,85 грн. за доллар США) на фоне профицита сведенного бюджета из-за уменьшения действия инфляции спроса повлияла на существенное замедление цен. Реализация вышеупомянутых антиинфляционных мероприятий вместе с высоким урожаем сформировала позитивные ожидания и снижение цен. Вместе с этим, на внешнем рынке начались процессы существенной коррекции в сторону снижения цен на нефть и на металлопродукцию.

ІІІ период – сентябрь-декабрь (ИПЦ – 106,6%) состоялся традиционный рост цен на услуги образования и жилищно-коммунальные. Однако уже в ноябре-декабре рост ИПЦ обеспечили также непродовольственные товары за счет курсового фактора (эффект подорожания из-за резкого обесценивания национальной валюты), в то время как динамика роста цен на продукты питания оставалась низкой (101% в декабре 2008 года против 103% в декабре 2007 года).

В целом в последние месяцы года, в том числе в декабре, инфляционные процессы усилились из-за проявления финансового кризиса: высокие негативные инфляционные ожидания населения на фоне девальвационных процессов; замедление темпов роста депозитов физических лиц, их снижения в октябре (впервые с 2004 года) - декабре (без учета курсовой переоценки).

В то же время сдерживанию инфляции способствовало сужение денежного предложения, ограничение кредитования населения; снижение цен на мировом рынке нефти; продолжение тенденции снижения внутренних цен на пшеницу; реализация антиинфляционных мероприятий.

Следовательно, факторами, которые убыстряли развитие инфляционных процессов в декабре, были: девальвация на 12% официального курса гривни к доллару США (на 58,9% с сентября 2008 года); высокие инфляционные ожидания в обществе в ответ на дестабилизацию ситуации на валютном рынке и формирование негативных тенденций в реальном секторе экономики в результате распространения влияния мировой рецессии на экономику Украины; продолжение тенденции к уменьшению депозитов физических лиц. В частности объемы депозитов в национальной валюте за декабрь уменьшились на 1,6% (за ноябрь – 4%).

Сдерживающими факторами, которые влияли на инфляцию в декабре, были: реализация комплекса антиинфляционных мероприятий правительства и НБУ; снижение цен на мировом рынке нефти; продолжение тенденции снижения внутренних цен на пшеницу (благодаря рекордно высокому урожаю); ограничение роста предложения денег в экономике (денежная масса за 2008 год выросла на 29,9% против 51,7% в 2007 году); ограничение кредитования населения.

(Объемы кредитования населения в 2007 году выросли на 97,9%, за 2008 год - на 75,9%, в том числе в декабре - на 7,7%. Но такой рост связан с курсовой переоценкой активов банковской системы, номинированных в иностранной валюте (в национальной валюте уменьшение кредитов за декабрь составляло на 2,9%)).

Следовательно, несмотря на те вызовы, которые существовали в текущем году, работа, которая проводилась правительством и НБУ в направлении обеспечения ценовой стабильности путем выполнения антиинфляционных мероприятий, позволила замедлить развитие инфляционных процессов. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем, ведь большинство мероприятий, которые реализовались в 2008 году, будут иметь свое влияние и в 2009 году, поскольку они носят не только краткосрочный характер, но и рассчитаны на среднесрочную перспективу, отметил Б.ДАНИЛИШИН.