НБУ сегодня купил у банков более $28 миллионов
14:07, 16 февраля 2017Финансы
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Средневзвешенный курс аукциона составил 26,9959 гривни/доллар.
Фото УНИАН
Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 16 февраля, купил у банков 28,4 миллиона долларов.
Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,9959 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 31,1 миллиона долларов.
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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня к 13:00 установились на уровне 27,00/27,05 гривни/доллар.
По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу составил 26,9921 гривни/доллар. Участники рынка заключили 314 сделок на 136,32 миллиона долларов.
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