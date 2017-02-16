Фонд гарантирования продлил временную администрацию в банке "Народный капитал"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок временной администрации в банке «Народный капитал» на 1 месяц - до 19 марта 2017 года включительно.

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Как сообщается на сайте Фонда, на этот же период продлеваются полномочия временного администратора банка Олега Андронова.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в банк «Народный капитал» 20 января на основании решения Национального банка о признании финучреждения неплатежеспособным в связи с невыполнением требований по раскрытию структуры собственности.