Фонд гарантирования продлил временную администрацию в банке "Народный капитал"
14:48, 16 февраля 2017Финансы
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Также продлеваются полномочия временного администратора банка Олега Андронова.
В банк "Народный капитал" ввели временную администрацию 20 января / Фото УНИАН
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок временной администрации в банке «Народный капитал» на 1 месяц - до 19 марта 2017 года включительно.
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Как сообщается на сайте Фонда, на этот же период продлеваются полномочия временного администратора банка Олега Андронова.
Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в банк «Народный капитал» 20 января на основании решения Национального банка о признании финучреждения неплатежеспособным в связи с невыполнением требований по раскрытию структуры собственности.
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