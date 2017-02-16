Риски в банковской системе Украины косвенно наносят миллиардные убытки экономике - УСПП

Чистка финансовых учреждений, что должна была выявить неликвидные банки, не стабилизировала систему, которая до сих пор остается слабой: 39 из 60 банков, что остались, по оценке НБУ, нуждаются в докапитализации. Поэтому национальный регулятор, правительство и парламент должны выработать меры по прогнозируемости деятельности банковского сектора, снижение кредитных ставок для бизнеса и инвесторов, которые являются самыми высокими в Европе, гарантирования депозитных вкладов и др, отмечают в УСПП, Антикризисном совете общественных организаций.

«Нестабильность банковской системы наряду с коррупцией и отсутствием прогнозируемости колебаний национальной денежной единицы – главные факторы того, почему привлекательная Украина имеет такой низкий процент капиталовложений. Мы недополучаем миллиарды иностранных инвестиций. А те, что поступают, в большинстве идут на докапитализацию банков по требованию НБУ. В то же время деньги должны идти в реальную экономику, которой позарез нужен этот ресурс», – заметил президент УСПП Анатолий Кинах.

При этом он отметил, что хотя за последний год ощутимо снизилась учетная ставка НБУ, этого недостаточно для кредитования реальной экономики, усиление конкурентоспособности производителей. Нужны специальные программы КМУ и НБУ с возобновления кредитования на основе государственно-частного партнерства, поддержки развития предпринимательства, модернизации промышленности.

Главной целью, по мнению делового сообщества, является создание условий по направлению средств на кредитование производств. Для этого и нужно стабильное функционирование системы. Как пример – программа «Украина – страна предпринимателей», которая реализуется УСПП и ПриватБанком и направлена на создание рабочих мест в малом бизнесе.

Банки, которые получали рефинансирование, успели уже вернуть его половину – 4 млрд грн. Впрочем, работы для стабилизации банковской системы еще много.

Напомним, ранее Антикризисный совет общественных организаций, УСПП предлагали провести экспертное обсуждение-анализ на уровне представителей парламента, правительства, НБУ, его Совета, бизнеса, общественности состояния банковской сферы в целом и механизмов привлечения инвестиций, возобновление банками кредитования в частности.

«Нужна наработка эффективной стратегии улучшения финансового климата в стране», – было отмечено тогда в обращении Антикризисного совета общественных организаций. Свои предложения эксперты изложили в Антикризисной программе совместных действий власти и бизнеса, которую направили в адрес руководства страны и презентовали международным партнерам в ЕС.