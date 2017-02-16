Украина опустилась в рейтинге экономических свобод (инфографика)

Украина опустилась на 4 позиции в рейтинге экономических свобод, заняв 166 место из 178, говорится в исследовании, проводимом исследовательской организацией The Heritage Foundation.

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При этом Украина попала в раздел рейтинга, включающий страны с несвободной экономикой.

В то же время, Беларусь поднялась на 104 место рейтинга со 157, Россия - на 114 место со 153.

Возглавили же рейтинг Гон-Конг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария и Австралия - в этих странах был зафиксирован наибольший уровень экономических свобод.

Как сообщал УНИАН, Украина в прошлом году заняла 162 место среди 178 стран мира и последнее место среди стран Европы в рейтинге экономических свобод.

Справка УНИАН. Уровень свободы экономик стран мира рассчитывается по средним арифметическим из 10 показателей, среди которых: свобода бизнеса, торговли, финансового сектора, инвестиций, труда, монетарная и фискальная свободы, гарантии прав собственности, размер бюрократического аппарата и степень защиты от коррупции. Таким образом, теоретически, в «абсолютно свободной экономики» в итоге может получиться 100 баллов, а там, где свободы нет в принципе, соответственно - ноль.

Все страны мира в этом индексе разделены на 5 условных групп - «свободные», «преимущественно свободные», «умеренно свободные», «преимущественно несвободные», «несвободные». Полный рейтинг дает общую картину экономических свобод среди стран мира.