На межбанке доллар открылся ростом

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,35/8,55 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,3035/11,6045 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли - 1,3554/1,3556 долл. США (вторник - 1,3404/1,3406 долл. США).

Во вторник, 6 января, Нацбанк продавал доллары по курсу 8,21 грн./долл. США.