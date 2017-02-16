В Украине выросло количество зарегистрированных безработных

Количество зарегистрированных безработных в Украине в январе 2017 года увеличилось по сравнению с декабрем прошлого года на 9,8%, а в абсолютных цифрах – на 38,2 тыс. человек, до 429 тыс. человек, сообщила Государственная служба статистики.

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Количество зарегистрированных безработных в январе составило 1,6% населения трудоспособного возраста, что на 0,1 п.п. выше показателя за прошлый месяц.

Количество безработных, получающих пособие, увеличилось на 34,1 тыс. человек – до 351,2 тыс. При этом средний размер пособия в январе составил 2015 грн против 1997 грн месяцем ранее. Получили работу в январе 3,9% зарегистрированных безработных.

Конкурс на одно вакантное место в январе составил 9 человек, тогда как в декабре прошлого года на одно рабочее место претендовало 11 человек.

Данные приводятся без учета АР Крым и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, количество безработных в Украине, по данным Госстата, на конец 2016 года составило 390,8 тыс. человек, что соответствовало 1,5% населения трудоспособного возраста.

Ранее эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины прогнозировали, что уровень безработицы в Украине в 2016 году составит 9,2% по методологии МОТ.