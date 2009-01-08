Банк Беларуси повыcил ставку рефинансирования

Национальный банк Беларуси с 8 января повышает ставку рефинансирования с 12% до 14% годовых.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации Нацбанка Беларуси.

В Нацбанке считают, что повышение ставки рефинансирования является дополнительной мерой по обеспечению стабильности белорусского рубля, которая будет способствовать дальнейшему повышению доходности вкладов в национальной валюте и сохранению их высокой привлекательности.

«Увеличение ставки рефинансирования, а соответственно, и процентных ставок по вкладам, станет стимулирующей мерой для притока сбережений в банки. В свою очередь, это положительно скажется на расширении их ресурсной базы для последующего удовлетворения спроса населения и предприятий на банковские услуги», - подчеркнули в управлении информации.

В Нацбанке также назвали неизбежной девальвацию белорусского рубля на 20,5% в связи со значительным снижением курсов национальных валют и острой экономической ситуации в странах, которые являются основными торговыми партнерами Беларуси. «В частности, за период с начала августа 2008 года до начала 2009 года фактическое снижение курса российского рубля по отношению к доллару США составило порядка 25,5%, а курса украинской гривни – около 59%», - аргументировал представитель управления информации Нацбанка Беларуси.

По его словам, такое значительное ослабление национальных валют России и Украины наряду с другими последствиями мирового экономического кризиса, оказало негативное воздействие на конкурентоспособность белорусской продукции, а, соответственно, на темпы экономического роста и уровень доходов граждан.

Представитель управления информации Нацбанка отметил, что привязка белорусского рубля к корзине иностранных валют (доллару, евро и российскому рублю – УНИАН) позволяет избежать валютных спекуляций. «Переход на такой механизм корректировки белорусского рубля фактически означает бесполезность попыток получения выгоды за счет роста курса одной из иностранных валют, так как колебания могут происходить в обе стороны и быстро сменять друг друга», - пояснил представитель управления информации.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Беларуси с 1 января 2009 года девальвировал национальную валюту на 20,5%.

Ранее курс белорусского рубля был привязан к доллару США. С 1 января 2009 года национальная валюта привязана к корзине иностранной валюты – доллару США, евро и российскому рублю.