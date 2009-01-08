В Украине цены на промпродукцию в декабре к ноябрю снизились

В Украине снижение индекса цен производителей промышленной продукции в декабре против ноября т.г. составило 0,4%, в декабре 2008 года к декабрю 2007 года рост индекса цен составил 23%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, рост индекса цен производителей промышленной продукции в январе-декабре 2008 года к аналогичному периоду 2007 года составил 35,5%.

Справка УНИАН. В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в январе-декабре 2007 года против декабря 2006 года составил 23,3%.