Банк Японии выделит банкам антикризисные кредиты

Банк Японии предоставит финансовым организациям страны кредиты на общую сумму 1,22 трлн иен (13 млрд долл.). В обмен на выделенные денежные средства японский ЦБ получит краткосрочные долговые обязательства банков, коммерческие бумаги и облигации, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Объем средств, которые могут быть выданы одному банку, не указан. Процентная ставка по кредитам составляет 0,1%. Сообщается, что Банк Японии намерен до конца марта совершить в общей сложности 6 операций по предоставлению кредитов финансовым организациям.

Отмечается, что указанная программа японского ЦБ направлена на стимулирование финансирования банками различных национальных компаний, которые в ходе ведения бизнеса в значительной степени полагаются на получение краткосрочных кредитов.

В октябре Центробанк Японии заявил, что направит на поддержку финансового рынка страны 35,5 млрд долл. Днем ранее японский ЦБ выделил на поддержку рынка около 40 млрд долл., что явилось рекордной по размеру интервенцией, начиная с 16 сентября минувшего года, когда власти страны начали борьбу с кризисом ликвидности.

В конце декабря была увеличена общая стоимость плана по борьбе с экономическим кризисом - до 255 млрд долл.

Напомним, ранее правительство Японии пересмотрело в отрицательную сторону прогноз по экономическому росту в стране в 2008-2009 финансовом году, который завершится в марте 2009 г. По оценкам японского правительства, ВВП страны по итогам текущего финансового года снизится на 0,8% в реальном выражении. В июле 2008 г. правительство прогнозировало рост ВВП в 2008-2009 финансовом году на уровне 1,3%.

ВВП Японии в III квартале 2008 г., по окончательным данным, снизился на 1,8% в годовом исчислении. Эти данные заметно превзошли ожидания экономистов и показали, что глубина японской рецессии была первоначально недооценена.