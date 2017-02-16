Гривня укрепилась на межбанке и в курсах НБУ

В четверг, 16 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,95/27,00 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6936/28,7469 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4699/0,4710 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,9887 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 516 сделок на сумму 286,50 млн долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2698.8684 (16 февраля – 2699.3603)

100 EUR – 2874.8346 (16 февраля – 2849.1748)

10 RUR – 4.7224 (16 февраля – 4.7547)

Как сообщал УНИАН, в среду, 15 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,05/27,15 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5107/28,6161 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4695/0,4717 грн/рубль.