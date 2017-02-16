Нацбанк усиливает надзор за деятельностью платежных систем

Национальный банк Украины усиливает оверсайт (надзор) за деятельностью платежных систем, их участников и операторов услуг платежной инфраструктуры.

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Об этом сообщается на сайте регулятора ос ссылкой на постановление №11, вступающее в силу завтра, 17 февраля.

Согласно документу, Нацбанк обязал платежные системы контролировать деятельность своих участников, вести реестр пунктов приема и выплаты наличных, хранить информацию о каждой операции по переводу средств, регистрировать обращения пользователей и доводить своим участникам информацию регулятора.

Кроме того, постановление расширяет основания для применения мер воздействия. Например, Нацбанк сможет применять меры воздействия в связи с применением иностранных санкций в течение срока их действия.

Помимо этого, регулятор расширил свои возможности по проведению проверок, и теперь сможет проводить внеплановые проверки для выяснения того, как принимаются меры по устранению выявленных ранее нарушений.

Справка УНИАН. В рамках Закона Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине» оверсайт платежных систем Национального банка предполагает мониторинг платежных систем, оценку их соответствия требованиям законодательства Украины и международным стандартам, а также, в случае необходимости, указания и рекомендации по совершенствованию деятельности систем и применение мер воздействия.