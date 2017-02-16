МВФ предложил Украине заморозить "минималку" на 3 года – министр соцполитики

Международный валютный фонд (МВФ) предлагает Украине отказаться от повышения минимальной заработной платы в следующие три года.

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Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в интервью изданию Realist.

"Если мы в этом году повышаем минимальную пенсию на 10%, мы минимум на 15% должны увеличить минимальную зарплату. Что мы читаем в проекте Меморандума? Заморозить зарплату на три года. Что это значит? Что минимальная пенсия будет расти, а взнос в ПФ будет падать. Мы опять будем увеличивать дефицит ПФ, за что нас ругает МВФ. Ребята, объясните мне этот феномен, чтобы я понял. Но ответа нет", – отметил Рева.

Министр заявил, что минимальная зарплата не будет заморожена на уровне 3200 грн. По его словам, в дальнейшем повышение минимальной зарплаты не будет происходить скачкообразно.

"Я не думаю, что минимальная зарплата будет расти скачкообразно так, как она выросла сейчас. Она три года не росла. У нас соотношение между средней зарплатой и минимальной за три года ухудшилось в 2 раза. Мы просто выровняли соотношение", – сказал Рева.

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Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл.

В данный момент Украина проходит Третий пересмотр программы, результатом которого должно стать предоставление нашей стране четвертого кредитного транша в размере 1 миллиарда долларов, а также формирование дальнейшей дорожной карты сотрудничества и перечня необходимых реформ на ближайший год.

Частью программы реформ, одобренной МВФ, является проведение пенсионной реформы. Вместе с тем в Меморандуме, подписанном между властями Украины и руководством Фонда в сентябре 2016 года, нет жесткой нормы о повышении пенсионного возраста, но есть рекомендация сокращать дефицит Пенсионного фонда, поскольку на текущий момент он покрывается за счет бюджетных ассигнований. В бюджете Пенсионного фонда на 2017 год дотация из госбюджета превышает 140 миллиардов гривень.

Диалог с МВФ по этому вопросу продолжается. В данный момент правительство и МВФ разрабатывают модель пенсионной реформы, не предполагающую обязательного повышения пенсионного возраста.

С 1 января этого года в Украине вступила в силу норма о повышении минимальной зарплаты до 3200 грн. Дополнительный объем бюджетных расходов на обеспечение повышения минимальной зарплаты, по оценкам правительства, составит более 40 млрд грн.

Кроме того, с начала года вступили в силу законодательные нормы, которыми, среди прочего, предусматривается введение штрафа за выплату зарплат «в конверте» в размере 100 минимальных заработных плат.