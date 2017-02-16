Фонд гарантирования в январе получил от ликвидируемых банков почти 650 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в январе получил на счета ликвидируемых банков 648 млн грн.

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Как сообщается на сайте фонда, наибольшая сумма в размере 462,2 млн грн поступила в качестве погашения кредитов заемщиками.

Кроме того, как отмечается в сообщении, еще 176,5 млн грн фонд получил от продажи активов ликвидируемых банков.

Помимо этого, 9,3 млн грн получено в качестве арендной платы.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 февраля 2017 года составил 15,917 млрд грн, что на 601 млн грн, или на 3,9%, больше показателя на 1 января 2017 года.