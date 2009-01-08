ВВП еврозоны и в ЕС-27 снизился

По уточненным данным, в ІІІ квартале 2008 года ВВП снизился в еврозоне и во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) на 0,2% по сравнению со вторым кварталом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с третьим кварталом 2007 года, ВВП в третьем квартале 2008 года вырос на 0,6% в еврозоне и на 0,8% в ЕС-27.

В третьем квартале среди стран, данные от которых доступны, самый больший рост ВВП по сравнению со вторым кварталом 2008 года зарегистрирован в Словакии (1,5%), Ирландии и Польше (по 1,2%).

Как сообщал УНИАН, по уточненным данным, во ІІ квартале 2008 года ВВП снизился в еврозоне на 0,2% и не изменился во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) по сравнению с первым кварталом 2008 года.

В 2007 году ВВП вырос на 2,6% в еврозоне и на 2,9% в ЕС-27 по сравнению с 2006 годом, когда рост ВВП составлял 2,8% в еврозоне и 3,1% - в ЕС-27.

В 2008 году к зоне евро принадлежали 15 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Кипр и Мальта.