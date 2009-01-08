Латвия использует в январе 110 млн. евро из займа МВФ

Латвия использует в январе 78 миллионов латов (110 миллионов евро) из заема, предоставленного республике МВФ и другими финансовыми организациями для стабилизации экономической ситуации, сообщил РИА Новости в четверг представитель министерства финансов республики.

В конце декабря Латвия получила первую часть международного заема для стабилизации экономики в размере 589,57 миллиона евро. Планируется, что 110 миллионов евро будут частично потрачены на погашение госдолга республики, а также на покрытие дефицита бюджета.

Латвия переживает самый сильный экономический спад в ЕС (ВВП страны в третьем квартале 2008 года по сравнению с тем же периодом прошлого года упал на 4,6%), страна обратилась за помощью к международным организациям.

В целом Латвия получит от международных финансовых организаций до 2011 года кредит в размере 7,5 миллиарда евро.

Европейская комиссия планирует предоставить Латвии среднесрочную финансовую помощь в размере до 3,1 миллиарда евро. МВФ выдаст кредит в размере 1,7 миллиарда евро. Также готовность помочь выразили северные страны. Швеция, Дания, Финляндия и Норвегия предоставят республике 1,8 миллиарда евро. Всемирный Банк выделит 0,4 миллиарда евро, а Европейский банк реконструкции и развития, вместе с Чехией, Польшей и Эстонией предоставят Латвии заем в размере 0,5 миллиарда евро.

Сейм (парламент) Латвии в декабре принял бюджет республики на 2009 год с дефицитом 4,9 %.