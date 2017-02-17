Кабмин рассчитывает к 2024 году сделать Пенсионный фонд бездефицитным

Кабинет министров Украины в рамках проведения пенсионной реформы рассчитывает значительно сократить дефицит бюджета Пенсионного фонда, а к 2024 году выйти на полностью бездефицитный бюджет. Об этом журналистам сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"Моя задача на текущий год - с одной стороны, развивать экономику и сделать все, чтобы экономика была сильной и люди это ощутили, с другой - провести реформу, которая сделает пенсионную систему справедливой. Мы в ближайшие месяцы представим наш подход, будем просить поддержки граждан и парламента, чтобы дать возможность украинцам получать высокие пенсии, - сказал глава правительства. - Нам надо преодолеть дефицит Пенсионного фонда, который сейчас составляет порядка 140 миллиардов гривень. Это вызов, но я понимаю, как его преодолеть. При правильном подходе мы сможем к 2024 году выйти на бездефицитный бюджет Пенсионного фонда. Мы предложим решения, и будем просить его поддержки. От этого решения выиграют граждане".

Ранее Гройсман подчеркнул, что предложенные правительством параметры пенсионной реформы не касаются повышения пенсионного возраста. Более того, в числе обязательств, которые берет на себя Украина в рамках сотрудничества с основным кредитором страны - Международным валютным фондом, нет упоминаний о повышении пенсионного возраста.