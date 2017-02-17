В меморандуме с МВФ нет обязательств о повышении пенсионного возраста - Гройсман

Украина находится на завершающей стадии формирования Меморандума о дальнейшем сотрудничестве с ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

При этом он призвал не спекулировать на этой теме, особенно в части вероятности повышения или не повышения пенсионного возраста.

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"Мы работаем с МВФ. Мы завершаем работу над Меморандумом (о дальнейшем сотрудничестве - УНИАН). Как только завершим работу, мы скажем, какие будут параметры. И пусть никто не спекулирует на этом. В Меморандуме нет ни одного слова о повышении пенсионного возраста", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, правительство настаивает на проведении пенсионной реформы в Украине, поскольку накопленные дисбалансы не позволяют выплачивать достойные пенсии гражданам и при этом требуют значительных бюджетных вливаний. Вместе с тем, ключевой задачей пенсионной реформы правительство называет сокращение дефицита бюджета Пенсионного фонда.

Проведение пенсионной реформы также является частью программы реформ, одобренной МВФ. Вместе с тем в Меморандуме, подписанном между властями Украины и руководством Фонда в сентябре 2016 года, нет жесткой нормы о повышении пенсионного возраста, но есть рекомендация сокращать дефицит Пенсионного фонда, поскольку на текущий момент он покрывается за счет бюджетных ассигнований. В бюджете Пенсионного фонда на 2017 год дотация из госбюджета превышает 140 миллиардов гривень. В данный момент правительство и МВФ разрабатывают модель пенсионной реформы, не предполагающую обязательного повышения пенсионного возраста.