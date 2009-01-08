Россия должна уважать контрактные обязательства перед Европой
Саркози считает конфликт двусторонним
Президент Франции Николя САРКОЗИ считает, что Россия должна уважать контрактные обязательства перед Европой. Как сообщает сегодня AFP, об этом он заявил в четверг в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ в Париже.
«Россия должна уважать контрактные обязательства перед Европой”, - сказал Н.САРКОЗИ.
Он также выразил убеждение в том, что настоящий конфликт является двусторонним украинско-российским конфликтом.
«Мы призываем Россию и Украину идти по пути дискуссий для достижения согласия», - сказал Президент Франции.
Как сообщал УНИАН, 1 января 2009 года ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину из-за несогласованности нового контракта на 2009 год.
5 января «Газпром» решил снизить объемы поставок газа для европейских потребителей на 65,3 млн. кубометров в сутки - до 221,8 млн. кубометров. В то же время, согласно информации «Нафтогаза Украины», в действительности поставки были сокращены в 4 раза – до 73,8 млн. кубометров в сутки.
7 января в 7.44, по сообщению «Нефтегаза», Россия полностью прекратила транзит газа через Украину.
Россия, в свою очередь, обвиняет Украину в прекращении работы компрессорных станций для транзита газа.