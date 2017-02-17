ГФС хочет проверить всех закрывшихся после изменений по единому налогу предпринимателей

Государственная фискальная служба Украины планирует проверить всех физических лиц-предпринимателей, которые закрылись в конце декабря 2016 - начале января 2017 года после внесения изменений в законодательство относительно уплаты единого налога.

Об этом сообщил сегодня журналистам глава ГФС Роман Насиров.

"Многие из тех, кто закрылись, это были неработающие субъекты хозяйственной деятельности. Причем не работали они уже год или два. Поэтому их проверить не так трудно. Но были и такие случаи, когда мы понимаем, но это трудно доказать, что предприятие работало, но просто ничего не декларировало", - сказал он.

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По словам Насирова, наряду с закрытием нерабочих субъектов хозяйствования в январе открылось 28 тысяч новых.

"Процесс проверок установлен законодательством, и он будет проходить в установленном порядке. Если бы в налоговой политике было предусмотрено, что есть отдельный порядок закрытия – без проверки. Мы проверяем согласно кодексу", - добавил глава ГФС.

Ранее, 20 января, сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot обнародовал оценки, согласно которым в течение трех недель с момента подписания президентом Украины закона об изменениях в работе физических лиц-предпринимателей было закрыто 158,186 тысячи субъектов хозяйствования.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 27 декабря подписал изменения в законодательство по работе физических лиц-предпринимателей, согласно которым с 1 января физлица-предприниматели должны платить единый социальный взнос - 704 гривни в месяц, даже если не имеют прибыли.