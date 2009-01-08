Девальвация гривни создает предпосылки для высокой инфляции

Девальвация гривни создает предпосылки для сохранения высокого уровня инфляции. Такое мнение высказал УНИАН управляющий активами компании «Astrum Investment Management» Олег НЕПЛЯХ.

«Даже если гривне удастся стабилизироваться на уровне 8 грн. за доллар, рост цен на импортные товары, в первую очередь природный газ, а также рост таможенных сборов станут решающими факторами поддержания инфляции на уровне, намного превышающем заложенные в бюджет на 2009 г. 9,5%», - уверен эксперт.

Он ожидает во втором полугодии 2009 г. роста цен в мировом масштабе вследствие агрессивной монетарной политики, что также создаст существенное инфляционное давление на экономику Украины. «Таким образом, в сочетании с падением ВВП, данные факторы приведут к стагфляции национальной экономики в 2009 г.», - отмечает О.НЕПЛЯХ.