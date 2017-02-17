"Сколько денег под подушкой и за границей": глава ГФС хочет легализировать капиталы через нулевое декларирование

В Украине целесообразно внести изменения в налоговое законодательство в части нулевого декларирования, что позволит привлечь в нашу страну инвестиции, считает глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

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«Что бы я делал – нулевое декларирование. Все понимают, что это важно и что надо делать. Пусть будет какая-то ставка, чтобы легализировать капиталы, чтобы инвестиции пошли в страну. Потому что мы стоим на месте», - сказал Насиров, отвечая на вопрос о возможных изменениях в налоговое законодательство, отметив, что этот вопрос в компетенции Министерства финансов.

«Часто обсуждается, сколько денег под подушкой и сколько денег за границей. Фигурируют показатели от 60 до 100 млрд долларов. 5-10% от этого можно взять? Даже если, скажем, это будет 5 млрд долларов, то что такое 5 млрд долларов? Когда в последний раз такие инвестиции заходили? Давно», - добавил глава ГФС.

По его словам, Украина третий год подряд «торгуется» с МВФ за 1 млрд долл., который уже ничего не значит для нашей страны.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 18 апреля 2016 года утвердил концепцию деофшоризации и призвал Государственную фискальную службу, Министерство финансов, Администрацию президента и Верховную Раду предпринять шаги для прекращения практики использования офшорных компаний для минимизации уплаты налогов внутри государства.

Нулевое декларирование предполагает освобождение задекларированного имущества от налогообложения или обеспечение уплаты налогов по сниженным ставкам, при это субъекты декларирования не привлекаются к ответственности в отношении задекларированного имущества.