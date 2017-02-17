Италия увеличит госдолг на 20 миллиардов евро для помощи банкам

Итальянский парламент в четверг окончательно одобрил предложение правительства Паоло Джентилони об увеличении государственного долга на 20 миллиардов евро в целях предоставления финансовой помощи местным банкам, следует из решения парламента.

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За принятие пакета мер проголосовало 246 депутатов, 147 были против, 22 воздержались. Ранее законопроект был одобрен верхней палатой парламента Сенатом, сообщает Прайм.

Предоставленные в рамках декрета средства должны использоваться для обеспечения "должного уровня ликвидности", а также для восстановления потенциала финансирования в среднесрочной и долгосрочной перспективе путем принятия мер по рекапитализации и эмиссии новых акций некоторых кредитных учреждений.

В декабре правительство Джентилони предложило в "качестве меры предосторожности" образовать специальный фонд в размере 20 миллиардов евро для возможного оказания поддержки ряду итальянских банков. Речь, прежде всего, идет о старейшем банке в мире — Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), который по требованию Европейского центрального банка должен провести рекапитализацию. Впрочем, по данным местных финансовых аналитиков, воспользоваться господдержкой вполне могут и другие банки страны, в частности, Popolare Vicenza, Veneto Banca, Carige, Banca Marche, Banca Etruria, CariChieti и CariFerrara.

В случае спасения банков со стороны государства последствия этого процесса для вкладчиков будут "абсолютно минимизированы" или их не будет вообще.

Размер госдолга Италии в 2016 году вырос на 2,07% (около 45 миллиардов евро), и 31 декабря 2016 года достиг 2,217 триллиона евро, сообщил в среду центральный банк страны.

Согласно бюллетеню Banca d'Italia (ЦБ), в конце 2015 года величина суверенной задолженности составляла 2,172 триллиона евро, или 132,3% от ВВП страны.

Ранее центробанк сообщал, что в июне 2016 года размер госдолга Италии достиг исторического максимума, превысив 2,248 триллиона евро. Однако во второй половине года наметилась тенденция к определенному снижению долговой нагрузки.