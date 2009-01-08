Евросоюз выяснит, кто виноват в срыве поставок газа

Европейский Союз принял предложение премьер-министра Украины Юлии Тимошенко о направлении в Украину экспертов, которые изучат причины срыва поставок российского природного газа в страны ЕС, и установят, кто несет за это ответственность.

Об этом заявил Еврокомиссар по энергетическим вопросам Андрис Пибалгс во время телефонного разговора с премьер-министром Украины, сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, напомнив, что в среду Ю.Тимошенко обратилась к Президенту Еврокомиссии Жозе Баррозу и Канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой поддержать ее инициативу о направлении в Украину технических экспертов ЕС.

По данным Кабмина, технические эксперты ЕС прибудут в Украину в пятницу, 9 января.

Между тем, по сообщению из правительства, из-за отказа российской стороны сегодня не состоялась трехсторонняя встреча с участием европейского комиссара по энергетическим вопросам А.Пибалгса, председателя НАК „Нафтогаз Украины” Олега Дубины и председателя РАО „Газпром” Алексея Миллера, где должны были выяснить обстоятельства срыва поставок российского газа в страны ЕС.

Украинская сторона в Брюсселе была представлена на уровне министров, руководителя НАК „Нафтогаз” О.Дубины и технических экспертов.

Как сообщает управление, Ю.Тимошенко также провела телефонный разговор с премьером Польше Дональдом Туском, который отбывал в Братиславу на встречу с лидерами стран Вышеградской четверки и Президентом Еврокомиссии Ж.Баррозу. Ю.Тимошенко и Д.Туск договорились, что на этой встрече польский премьер затронет вопрос о конфликтной ситуации вокруг поставок российского газа в Европу.