Восстановление банков через суд может стать массовым – глава финкомитета ВР

Такое мнение в колонке для «Экономической правды» высказал глава Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка.

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В частности, он высказал обеспокоенность ситуацией, которая сложилась вокруг судебных решений об отмене ликвидации и восстановлении лицензий ряда банков, ранее выведенных с рынка Фондом гарантирования и НБУ.

«Восстановленные» через суд банки планируют возвращать свои помещения, ведут переговоры с вкладчиками и заемщиками о поддержке, готовят иски в Фонд гарантирования вкладов и НБУ о возвращении собственных распроданных активов.

За невыполнение решений суда открываются уголовные производства. Существует риск, что шаблонные решения станут массовыми, а некоторые недобросовестные владельцы проблемных учреждений, которые на самом деле обманули вкладчиков, вместо сидения в тюрьме возвращаться на рынок "на белом коне"», - написал С. Рыбалка.

По его мнению, это стало возможным, в первую очередь, из-за некачественной системы надзора за банками со стороны НБУ. «Система привилегий для любимцев и показательно жесткое отношение к "козлам отпущения". Нежелание реагировать на очевидные нарушения, о которых месяцами, как в пустыне, взывают СМИ и экспертная среда. После падения очередного банка руководители НБУ разводят руками, мол, не видели, как из учреждения вывели все средства. Возникает вопрос: а куда смотрели кураторы от Нацбанка, которые именно для этого приходят в проблемный банк?», - отмечает глава финкомитета.

Вторая причина, по мнению С. Рыбалки, низкий профессиональный уровень подготовки решений о выводе банков с рынка. «Аргументация решений НБУ по ликвидации многих банков была далека от совершенства. Например, некоторые банки закрывали за мелкие нарушения правил финансового мониторинга, за которые можно было наказывать максимум незначительными штрафами. Представьте себе, что, например, налоговикам дадут право сразу отбирать у вас бизнес только за неправильное оформление налоговых накладных», - написал депутат.

На третью причину, по его словам, намекают в самом Нацбанке: вероятность принятия отдельных решений под давлением, в том числе коррупционным.

«Авторитет регулятора в вопросе вывода проблемных банков с рынка поставлен под большое сомнение. Закон об ответственности собственников и менеджмента за банкротство банков, который мы по просьбе НБУ в пожарном порядке рассматривали в комитете и проводили через Верховную Раду, теперь можно отправить на помойку», - уверен глава финкомитета ВР.

«Прикрываясь судебным решениям, некоторые горе-банкиры будут демонстрировать безнаказанность, поощряя к ней других. Они будут выводить остатки ценных активов из "восстановленных" банков, лишая Фонд гарантирования даже призрачной надежды покрыть расходы государства на гарантированные выплаты вкладчикам», - считает С. Рыбалка.

Чтобы упредить повторение ситуации в дальнейшем, глава финкомитета Рады предлагает сделать максимально публичными все решения НБУ, особенно о выводе банков с рынка, аналитику, отчетность такого учреждения за три года, данные надзора за банком, его проверок, всех действий власти для его спасения.

Рыбалка считает крайне важным объединить усилия всех органов власти для настройки работы банковской системы на развитие экономики.