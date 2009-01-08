Главное на 8 января

Сегодня украинско-российские газовые переговоры должны были продолжиться в Брюсселе с участием еврокомиссара по энергетическим вопросам Андриса Пибалгса. На протяжение дня о трехсторонних переговорах поступала самая противоречивая информация. Российская сторона заявляла, что переговоры в таком формате не планировались в принципе, в свою очередь украинская делегация сообщала о неожиданном отказе россиян принять в них участие, отмечая, что предварительное согласие было от них получено. В результате, переговоры между Андрисом Пибалгсом председателем НАК „Нафтогаз Украины” Олегом Дубиной и председателем РАО „Газпром” Алексеем Миллером так и не состоялись. Главной новостью за 8 января в газовом противостоянии между Украиной и Россией можно считать решение Европейского Союза о направлении в Украину экспертов, которые изучат причины срыва поставок российского природного газа в страны ЕС, и установят, кто несет за это ответственность. По данным Кабинета министров Украины, технические эксперты ЕС прибудут в Украину в пятницу, 9 января.

Европейская комиссия считает, что «Газпром» не должен был останавливать поставки газа в Европу, ссылаясь на отбор газа Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил

"Аргументы «Газпрома», что Украина отбирает какую-то часть газа из транзита... не является основанием для того, чтобы прекращать поставки газа Россией", - сказал представитель Еврокомиссии.

Представитель Еврокомиссии выразил убеждение, что поставки газа в Европу не должны зависеть от двусторонних коммерческих споров между Россией и Украиной.

Аналогичное мнение высказал в ходе сегодняшней пресс-конференции в Париже и президент Франции Николя Саркози. «Россия должна уважать контрактные обязательства перед Европой”, - сказал Саркози.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель предложила Владимиру Путину создать комитет для контроля за транзитом российского газа.

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что Россиия полностью поддерживает эту инициативу.

По его словам, «Газпром» уже направил предложения войти в состав комитета европейским газовым компаниям – потребителям российского газа.

Миллер отметил, что в состав комитета войдут представители Министерств энергетики России и Украины, а также представители Еврокомиссии.

Украинская сторона готова обеспечить транзит российского газа в Европу в полном объеме, заявил в четверг в Брюсселе глава компании "Нафтогаз" Олег Дубина, выступая на слушаниях по газовому конфликту между Россией и Украиной, сообщает РИА Новости.

По словам О.Дубины, на прошедших этой ночью в Москве переговорах с руководством "Газпрома" он просил возобновить поставки российского газа в полном объеме.

"Текущая ситуация и существующие недоразумения возникли вследствие экономических вопросов, а не политических трудностей. Они должны быть решены с учетом экономических интересов сторон", - сказал Дубина, добавив, что Украина "готова обеспечить транзит газа в полном объеме".

Россия называет гарантию обеспечения транзита одним из условий возобновления поставок газа к границам Украины.

Глава "Нафтогаза", вместе с тем, заявил о необходимости того, чтобы стороны предусмотрели поставку определенного количества технологического газа, необходимого для обеспечения работы компрессорных станций и самого транзита.

Дубина сообщил, что на сегодняшний день газовые резервы Украины составляют порядка 17 миллиардов кубометров газа.

Россия вечером 7 января вынужденно приостановила поставку транзитного газа на территорию Украины после того, как генеральная сверка в "Газпроме" показала, что поставляемый в эту страну газ не доходит до европейских потребителей.

Украина в ночь на среду полностью перекрыла поставки транзитного газа. Европейские потребители, по данным холдинга, из-за отбора газа Украиной с начала года недополучили более 86 миллионов кубометров "голубого топлива". Кроме этого, компания "РосУкрЭнерго" ежедневно не получает по 25 миллионов кубометров из ПХГ Украины.

"Газпром" предпринимает все возможные меры для выполнения экспортных обязательств: увеличены поставки газа через Белоруссию, газопровод "Голубой поток", отбор газа из ПХГ в Европе, проводятся операции на спотовом рынке.

Российское руководство отмечает, что "Газпром" возобновит поставки транзитного газа на Украину только после отработки механизмов контроля с участием международных наблюдателей.

Председатель делегации Европарламента по связям с Украиной Адриан СЕВЕРИН (группа социалистических партий, Румыния) называет газовый кризис политическим.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на чрезвычайном заседании Комитета по вопросам международных дел Европарламента.

"Это не техногенный или природный кризис. Это - политический кризис, имеющий не только политические последствия, но и политические цели», - сказал он.

При этом, по словам депутата, для европейских политиков самое интересное – понять, каким образом Россия и Украина собираются учитывать интересы ЕС в своих двусторонних отношениях с Евросоюзом.

"Мы используем все возможные предоставленные полномочия как представители стран ЕС, чтобы определиться, что является адекватным, чтобы дать нашим гражданам достаточно гарантий их безопасности", - сказал депутат.

Межбанк: доллар снова подорожал

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке продолжился рост цен на американскую валюту. Торги по доллару США открылись котировками 8,35/8,55 грн., к 12:00 цены выросли до 8,60/8,75 грн. К закрытию ценовые уровни достигли значений 8,75/8,815 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:40 НБУ объявил о продаже валюты по курсу 8,51 грн.

В России продолжаются новогодние каникулы, которые продлятся до 11 января 2009 г., в связи с чем торги по российскому рублю не проводились.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3554/1,33556 долл. США, а к 15:45 поднялись до 1,3689/1,3691 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,3035/11,6045 грн., к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вверх – 11,6800/11,9140 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли максимума –11,9635/12,0825 грн.

По мнению эксперта, девальвация гривни создает предпосылки для сохранения высокого уровня инфляции. Такое мнение высказал УНИАН управляющий активами компании «Astrum Investment Management» Олег НЕПЛЯХ.

«Даже если гривне удастся стабилизироваться на уровне 8 грн. за доллар, рост цен на импортные товары, в первую очередь природный газ, а также рост таможенных сборов станут решающими факторами поддержания инфляции на уровне, намного превышающем заложенные в бюджет на 2009 г. 9,5%», - уверен эксперт.

Он ожидает во втором полугодии 2009 г. роста цен в мировом масштабе вследствие агрессивной монетарной политики, что также создаст существенное инфляционное давление на экономику Украины. «Таким образом, в сочетании с падением ВВП, данные факторы приведут к стагфляции национальной экономики в 2009 г.», - отмечает О.НЕПЛЯХ.