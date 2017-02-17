Пенсионный фонд не может вернуть Госказначейству кредиты на 48 миллиардов

Пенсионный фонд Украины не в состоянии вернуть полученные с Единого казначейского счета кредиты, остаток по которым на 1 января достиг 48 млрд грн.

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Об этом сообщила сегодня журналистам глава Госказначейства Татьяна Слюз.

«К сожалению, Пенсионный фонд Украины не в состоянии вернуть кредиты, и остаток непогашенных кредитов по состоянию на 1 января 2017 года составляет 48 млрд грн», - сказала Слюз.

По ее словам, в правительстве долгое время ищут выход из этой ситуации, поскольку эти средства были выданы как кредиты с Единого казначейского счета.

При этом Слюз напомнила, что такие кредиты бесплатные, то есть, не предполагают уплаты процентов.

Как сообщал УНИАН, проведение пенсионной реформы также является частью программы реформ, одобренной Международным валютным фондом. В Меморандуме, подписанном между властями Украины и руководством Фонда в сентябре 2016 года, нет жесткой нормы о повышении пенсионного возраста, но есть рекомендация сокращать дефицит Пенсионного фонда, поскольку на текущий момент он покрывается за счет бюджетных ассигнований. В бюджете Пенсионного фонда на 2017 год дотация из госбюджета превышает 140 млрд грн. Диалог с МВФ по этому вопросу продолжается.