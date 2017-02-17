В НБУ рассказали, кто может запретить работу российских банков в Украине

Национальный банк действует в отношении банков с российским государственным капиталом в Украине, так и в отношении других финучреждений, только в рамках законодательства Украины, при этом полномочия для ограничения присутствия российского капитала в нашей стране есть только у Верховной Рады и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Читайте такжеНБУ видит два цивилизованных пути ухода российского капитала из украинской банковской системы

Об этом говорится в разъяснении Национального банка о деятельности банков с российским капиталом в Украине, переданном УНИАН.

«Именно народные депутаты Украины могут разработать и внести соответствующий законопроект - свое видение того, какой должна быть дальнейшая судьба банков с российским государственным капиталом на рынке Украины», - отмечается в документе.

Нацбанк подчеркивает, что депутаты в состоянии абсолютно законно ограничить работу банков с российским капиталом, а не требовать незаконных действий от регулятора. «На сегодня НБУ применил все ограничения, предусмотренные решением СНБО и указами президента Украины. Сейчас НБУ не имеет оснований для прекращения работы банков с российским капиталом в Украине и не может нарушать законодательство», - говорится в разъяснении.

Также Нацбанк опроверг ряд тезисов в отношении банков с российским капиталом в Украине, которые тиражируются в СМИ.

В частности, регулятор назвал ложью масштабную экспансию российских банков, поскольку за последние три года доля банков с государственным российским капиталом на рынке Украины снизилась до 8,8%, сеть отделений - на 42%, а вклады населения - почти в 2 раза в гривне и почти в 4 раза - в иностранной валюте.

Читайте такжеНацбанк усиливает надзор за деятельностью платежных систем

Также Нацбанк не согласился с обвинениями в предоставлении рефинансирования банкам с российским государственным капиталом на упрощенных условиях.

«Условия предоставления рефинансирования банкам Украины от НБУ одинаковые для всех банков. По стандартным инструментам регулирования ликвидности банковской системы этот процесс осуществляется автоматически. Рефинансирование банков осуществляется только под соответствующее обеспечение - в случае предоставления ликвидного залога, например облигаций внутреннего государственного займа или иностранной валюты», - отмечается в разъяснении. При этом НБУ подчеркивает, что не выдает стабилизационные кредиты с июня 2015 года, а банки с государственным российским капиталом не имеют задолженности по стабилизационным кредитам перед НБУ.

Также регулятор назвал ложью тезис о том, что банки с российским государственным капиталом в Украине «спонсируют» войну, заявляя, что в каждом из банков с российским капиталом еще с 2014 года работает куратор НБУ, который тщательно отслеживает все операции и имеет все инструменты для применения мер воздействия в случае выявления неправомерных транзакций. «Сейчас подобных нарушений не выявлено», - отметил регулятор.

Помимо этого, Нацбанк опроверг тезис о докапитализации «Проминвестбанка» за счет бюджета Украины. «Докапитализация «Проминвестбанка» осуществляется только за счет средств акционеров. Подчеркиваем, что за счет государственного бюджета может осуществляться докапитализация только государственных банков», - говорится в разъяснении.

Также регулятор назвал ложью тезис о договоренностях между руководством НБУ и «Проминвестбанком» по расчетам между ним и «Платинум Банком». «В «Платинум Банке» обязательств перед «Проминвестбанком» в указанный период не было. Операции по переводу ликвидности между банками также не проводились», - говорится в разъяснении НБУ.

Ранее, в начале февраля, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк ожидает решения по крупнейшим банкам в Украине с российским государственным капиталом относительно их продажи новым инвесторам до конца первого квартала. По ее словам, есть два цивилизованных пути ухода российского капитала из украинской банковской системы: продажа или постепенное сокращение присутствия на рынке.

Справка УНИАН. В Украине государственный банковский сектор Российской Федерации представлен тремя банками из числа крупнейших по объему активов – «ВТБ Банк», «Сбербанк» и «Проминвестбанк».

В течение прошлого года руководители российских банков неоднократно заявляли о возможной продаже или сокращении бизнеса в Украине, а российские средства массовой информации сообщали, что покупателя на активы в Украине ищут все три представителя российского государственного банковского сектора.