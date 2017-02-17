Бизнесу возвратили 94 миллиарда НДС - на 38% больше, чем годом ранее

Объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в 2016 году составил 94 млрд грн, что на 38% больше показателя за 2015 год, сообщила сегодня журналистам глава Госказначейства Татьяна Слюз.

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«Если сравнить статистику возмещения НДС, то в 2015 году сумма составляла 68 млрд гривень, в 2016 году – 94 млрд грн гривень», - сказала Слюз.

Она отметила, что, начиная с мая 2014 года, Госказначейство ежемесячно публикует данные о возмещении НДС по каждому физическому или юридическому лицу.

По словам Слюз, наибольший удельный вес получателей возмещения НДС имеют Киевская, Днепропетровская и Запорожская области, а наибольший объем возмещения получают экспортеры.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 25 января утвердил новый порядок ведения реестра возмещения НДС, сокращающий возможности для злоупотреблений в этой сфере.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью УНИАН заявлял, что результаты внедрения обновленного порядка возмещения налога на добавленную стоимость можно будет увидеть уже через два месяца.