Глава ГФС предлагает снизить ставку налога на доходы физлиц

Снизить ставку налога на доходы физических лиц на 1 п.п. – до 17% - можно уже сейчас, и это будет способствовать детенизации зарплат, считает глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

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«Если мы сегодня хотим стимулировать людей, и у нас приоритет – детенизация оплаты труда, то мое личное мнение: с той детенизацией, которая уже произошла, нужно говорить о понижении ставки НДФЛ. На 1% так точно. Уже сейчас», - сказал Насиров журналистам.

По его словам, снижение налога на доходы физлиц может стать стимулом для детенизации и позволит наполнить бюджет. «Мы должны давать стимулы, и теоретически можно было бы говорить о 15%. Но я уверен, что и при ставке 17% детенизация шла бы более быстрыми темпами, и мы в абсолютной цифре собрали бы больше в доходную часть бюджета», - добавил глава ГФС.

Справка УНИАН. В Украине с 2016 года установлена единая ставка налога на доходы физических лиц для большинства разновидностей доходов на уровне 18%.

С 1 января 2017 года минимальная заработная плата в Украине повышена вдвое – до 3,2 тыс. грн, что, по оценкам правительства, будет способствовать повышению отчислений налогов с оплаты труда, в то время как эксперты высказывают опасения дальнейшего роста теневой занятости.