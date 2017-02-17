В Госказначействе рассказали, за счет чего перевыполнен госбюджет в январе

Об этом сообщила сегодня журналистам глава Госказначейства Татьяна Слюз.

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«Перевыполнение можно отразить в учете. На самом деле повлияло то, что мы в январе не проводили возмещение по налогу на добавленную стоимость (НДС) после внесения изменений в Налоговый кодекс. С 1 апреля будет по новой форме возмещаться НДС, и сделали переходный период в течение первого квартала. Постановление вступило в силу 1 февраля, и мы возместили НДС первого февраля – это один фактор», - сказала Слюз.

По ее словам, второй фактор – это небольшой объем бюджетных расходов в январе, поскольку в большинстве случаев январь «неплатежеспособный» месяц, что отражается на сумме остатков и платежей.

«Третий фактор, я считаю, все-таки инфляционные процессы пошли. И, если налог с доходов физических лиц вырос, очевидно, повлияло повышение минимальной заработной платы. Потому что, фактически у нас в 2 раза увеличение пошло, и это также один из основных факторов», - добавила Слюз.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в январе 2017 года получил 59,444 млрд грн доходов, что на 38,7% выше планового показателя на этот период на уровне 42,861 млрд грн.

По сравнению с январем 2016 года, доходы госбюджета в январе 2017 года выросли в 2 раза.

Местные бюджеты в январе получили 12,634 млрд грн доходов, что на 9,5% больше плана и в 1,5 раза больше показателя за январь 2016 года.

Госбюджет Украины на 2017 год предполагает доходы в размере 731 млрд грн, расходы - 800 млрд грн, предельный уровень дефицита - 77,5 млрд грн, что составляет 3% ВВП.