В понедельник валюта подорожает: НБУ опустил официальный курс гривни ниже 27 за доллар
Официальный курс НБУ на 20 февраля: 100 USD – 2702.6138 грн; 100 EUR – 2878.2837 грн; 10 RUR – 4.6893 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2702.6138 (17 февраля – 2698.8684)
100 EUR – 2878.2837 (17 февраля – 2874.8346)
10 RUR – 4.6893 (17 февраля – 4.7224)
В пятницу, 17 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,97/27,03 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7365/28,8004 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4639/0,4654 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 27,0261 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 412 сделок на сумму 193,80 млн долл.