Работа российских банков в Украине: эксперты требуют рассмотрения вопроса на заседании СНБО (видео)

Зато аналитики и народные депутаты называют "кремлевские" банки финансовым спецназом, который в любой момент может разрушить финансовую систему, говорится в сюжете ТСН.

По подсчетам народных депутатов, на протяжении последних трех лет доля капитала РФ в украинском банковском секторе увеличилась, а это является дополнительной угрозой и вызовом для государства. Тем временем государственный регулятор изо всех сил делает вид, будто проблемы не существует, а в интернете даже появляются записи разговоров, где люди, похожие по голосам на первую заместительницу главы НБУ Екатерину Рожкову и руководителя ВТБ Константина Вайсмана обсуждают, как можно обойти введенные в отношении россиян санкции.

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Специалисты считают, что по вопросу деятельности российских банков необходимо созвать заседание СНБО, и пока не прекратится интервенция РФ в Украину – вообще приостановить лицензию всех российских банков, не только государственных, но и частных. А на будущее, чтобы такая ситуация никогда не повторилась, советуют использовать опыт западных государств, в частности США, где в штате Калифорния законом запрещено любому правительству и любой стране иметь в собственности более 10% банка или страховой компании.

Однако председатель НБУ Валерия Гонтарева уверяет, что в каждом банке есть "надзиратель" от регулятора, который не позволит "дочкам" российских учреждений финансировать войну против Украины. "НБУ подчеркивает, что в каждом из банков с российским капиталом еще с 2014 года работает куратор от НБУ, который тщательно отслеживает все операции, и в случае выявления неправомерных операций имеет все инструменты для применения мер воздействия. Пока подобных нарушений не выявлено", - заверила она.