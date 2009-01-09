Инфляция в I квартале 2009 г. может увеличиться до 7,6%
09:14, 09 января 2009Финансы
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Astrum Investment Management
В первом квартале 2009 года ожидается увеличение уровня инфляции до 7,6%.
Об этом УНИАН сообщил аналитик компании Astrum Investment Management Марьян ФЕДОРИШИН.
По его мнению, одним из главных факторов роста цен будет дальнейшее повышение жилищно-коммунальных тарифов на 15% из-за увеличения стоимости российского газа.
«Вторым фактором должно стать подорожание импортной продукции из-за девальвации гривни, что приведет к росту цен на продукты питания на 5%», – прокомментировал М.ФЕДОРИШИН.
Справка УНИАН. В Украине инфляция в январе-марте 2008 года составляла 9,7%, к январю-марту 2007 года – 22,5%.
Инфляция в Украине за 2008 год составила 22,3%, в декабре – 2,1%.
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