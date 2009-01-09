Цена на золото выросла

Цена на золото 8 января выросла благодаря снижению курса американского доллара и разочаровывающим макроэкономических данных, сообщает MarketWatch.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, февральские фьючерсы на поставку золота подорожали на 12,80 долл. до 854,50 долл. за тройскую унцию, передает k2kapital.

Мартовский контракт на поставку серебра закрылся снижением до отметки 11,097 долл. за тройскую унцию. Апрельский контракт на поставку платины подорожал на 0,5% до 994,60 долл. за унцию. Мартовский контракт на поставку палладия закрылся снижением на 0,12% на отметке 198,20 долл. за тройскую унцию. Мартовские фьючерсы на поставку меди закрылись снижением на 2,2% на отметке 1,479 долл. за фунт.