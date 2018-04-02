Экономические рекорды и антирекорды 2008 года в Украине и мире

2008 год наверняка войдет в историю как стартовый год неслыханного ранее по масштабам экономического кризиса. Кроме того, в прошлом году наблюдались исторические пики и спады показателей на многих рынках. Причем, временные интервалы между максимумами и минимумами были необычайно короткими, что означало очень резкие темпы роста и снижения соответствующих экономических параметров.

Рекордные цены на нефть и сталь, рекорды инфляции

Очень ярко в этом плане складывалась ситуация на мировых сырьевых рынках. Так, на Нью-йоркской товарной бирже нефть за 2008 год подешевела на 54%, что является самым большим годовым снижением с начала торгов нефтяными фьючерсами в Нью-Йорке в 1983 году.

Если же сравнивать наибольшую цену на нефть, зафиксированную в июле прошлого года (147 долларов за баррель), с наименьшим значением, отмеченным 19 декабря (32,4 доллара за баррель), то имеем ценовой обвал в 4,5 раза. И хотя к концу декабря черное золото несколько подорожало, но в первые дни января 2009 года цены снова устремились вниз. А падать, надо сказать, есть куда – если вспомнить, что в 1998 году стоимость нефти опускалась ниже отметки 10 долларов за баррель.

Естественно, что очень сильно пострадали от такого резкого падения цен на нефть страны, ее экспортирующие. Для государств же импортирующих нефть и нефтепродукты такое мощное их удешевление способствовало снижению инфляции. Кстати, в США и странах Европы в начале лета 2008 года инфляция установила рекорды за многолетний период, благодаря, в том числе, чрезмерно высоким ценам на нефть и природный газ. В частности, в государствах еврозоны в июле годовая инфляция достигла исторического максимума – 4,1%. В конце же года наблюдалась, наоборот, нехарактерная для осенних и зимних месяцев дефляция. Например, в США потребительские цены в ноябре уменьшились к октябрю на 1,7%.

В Украине также был зафиксирован в прошлом году инфляционный рекорд. В мае индекс потребительских цен в годовом измерении составил 131,1% - столь высокого годового инфляционного показателя не было с 1996 года. Кроме рекордно высоких мировых цен на энергоносители еще одним значительным инфляционным фактором для Украины, как и для многих других государств, сделался неурожай 2007 года.

Однако гораздо большее влияние на украинскую экономику в 2008 году – сначала благоприятное, а затем негативное – имела динамика мировых цен на сталь, поскольку экспорт черных металлов и изделий из них равняется около 40% от всего товарного экспорта. По ценам же на сталь в прошлом году наблюдались также очень сильные колебания.

Так, с декабря 2007 года начался быстрый рост мировых цен на черные металлы, который продолжался вплоть до июня прошлого года. За этот период цены на сталь повысились в мире в среднем более чем на 90%, но, начиная с июля, ценовой вектор устремился круто вниз, и к середине декабря 2008 года цены упали по сравнению с летними рекордными значениями более чем в два раза. Кроме того, существенно сократился в мире также спрос на металлы и изделия из них.

Промышленность и ВВП обвалились - в Украине и... везде

Эти процессы на рынке металлов стали главной причиной сперва очень неплохих темпов роста отечественного экспорта, промышленного производства и ВВП, а потом мощного спада данных показателей в 2008 году. Хотя свой немалый отрицательный вклад внесли также падение в строительстве, химической, машиностроительной и других отраслях промышленности.

В июле прошлого года величина экспорта черных металлов и изделий из них достигла месячного рекорда за всю историю Украины - $3 401 млн. Потом последовало ежемесячное снижение: в августе - $2 724 млн., в сентябре - $2 372 млн., в октябре - $1 948 млн. За ноябрь и декабрь прошлого года сведений по экспорту от Госкомстата еще нет, но ясно, что спад продолжался и в эти месяцы.

Свои отрицательные рекорды осенью прошлого года показала также украинская промышленность в целом. Промышленное производство в январе-ноябре снизилось к соответствующему периоду 2007 года на 0,7%, а в ноябре к ноябрю на 28,6% - такого сильного падения месяц к месяцу прошлого года отечественная промышленность не знала с 1994 года. В феврале же прирост промышленного производства был просто отличный -11,5%.

Реальный ВВП Украины в ноябре прошлого года сократился по сравнению с ноябрем 2007 года на 14,4% - более низкие показатели были только в 1994 году. Хотя в августе к августу ВВП вырос на 10,9% (помогло сельское хозяйство – за счет рекордного урожая).

Практически во всех странах мира в 2008 году также происходило снижение показателей про промышленности и ВВП. В Ш квартале рецессия имела место уже и в ЕС и в США, а в Китае наметилось значительное снижение темпов роста экономики. В России промпроизводство в ноябре упало на 8,7%, прирост ВВП сократился до 1,6%.

Грандиозные обрушения на фондовых биржах

Проблемы в экономике привели в прошлом году к обвалам на фондовых рынках всех без исключения стран. К примеру, в Германии в течение 2008 года индекс DAX опустился на 40%. В последний день торгов 2007 года он составлял 8067 пунктов, а на торгах 30 декабря 2008 года индексу DAX удалось достичь лишь 4800 пунктов.

Самое крупное падение в истории совершилось в 2008 году и на Токийской фондовой бирже. На 42,1% упал 30 декабря прошлого года индекс Никкэй - он вышел на уровень 8859 пунктов, тогда как позапрошлый год Никкэй завершил на черте в 15307 пунктов.

На рынках США акции предприятий сырьевого сектора за минувший год потеряли 51,6%, акции финансового сектора просели на 50,1%, технологический рынок сократился на 43,6%, акции промышленных компаний упали на 40,8%.

На фондовом рынке Украины падение было гораздо более впечатляющим. В последний торговый день 2007 года индекс ПФТС составил 1174.02, а 30 декабря минувшего года – 301.42. Таким образом, индекс обрушился в 3,9 раза. Если же сравнивать экстремальные значения 2008 года – максимум в 1208.61 пунктов 15 января и минимум в 222.26 пунктов 27 октября – то падение индекса произошло в 5,4 раза.

Близкой к Украине по масштабам обвала на фондовом рынке была в прошлом году ситуация в России. Максимум индекса ММВБ (1956.14 пунктов) превысил минимум (513.62 пунктов) в 3,8 раза, а максимум индекса РТС (2487.92 пункта) минимум (549.43 пункта) - в 4,5 раза.

Перепады валютных рынков

Валютная пара евро-доллар в январе 2008 года демонстрировала колебания в диапазоне 1,45-1,47 долл/евро. Рекордное укрепление евровалюты к доллару США имело место в апреле, когда курс достиг отметки 1,598 долл/евро (исторический максимум). В июле этот максимум был практически повторен (1,593 долл/евро), но потом началось быстрое падение евро. Минимум года был установлен в ноябре – 1,246 долл/евро. В последние дни декабря курс колебался на уровне 1,38-1,43 долл/евро.

В Украине в прошлом году также происходили существенные взлеты и падения гривни. В частности, на наличном рынке средний курс продажи доллара в январе находился на значениях около 5,08 грн/долл. Весной и летом последовала ревальвация отечественной валюты. Самый низкий средний курс продажи доллара США в обменных пунктах был зафиксирован 5 июля – 4,59 грн/долл. Наивысший средний курс продажи отмечен 18 декабря – 10,04 грн/долл. (доллар подорожал в 2,2 раза).

Экстремумы по продажам наличного евро: 12 сентября минимальный курс – 6,82 грн/евро, 18 декабря максимальный курс – 14,68 грн/евро.

Столь сильная девальвация гривни, естественно, отразилась и на других экономических показателях. В частности, инфляции в октябре-декабре могло бы и не быть или она оказалась намного меньшей, если бы не быстрый рост цен на импорт в связи с падением отечественной валюты. Ведь цены производителей в Украине, начиная с осени, только снижались: в сентябре – на 1,8%, в октябре – на 1,4%, в ноябре – на 6,5%.

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Также в ноябре и декабре в Украине были установлены антирекорды по размерам поступлений в государственный бюджет. Как сообщил Минфин, за январь-октябрь 2008 года среднее ежемесячное превышение плана доходов составило 1,7 млрд. грн. (к плану-росписи утвержденному в декабре 2007 г.), в ноябре уже невыполнение плана доходов составило 2,1 млрд. грн., в декабре – 2,2 млрд. грн. (Федеральная налоговая служба России за ноябрь собрала в два раза меньше налогов, чем в октябре, поступления от Федеральной таможенной службы сократились более чем на четверть).

В 2009 же году, скорее всего, будут установлены новые рекорды по различным финансовым и экономическим показателям – как в мире, так и в Украине. В частности, весьма вероятно, что украинцам придется столкнуться, кроме как с доселе невиданными минусами по промышленности и ВВП, также с давно не наблюдаемыми темпами роста безработицы и снижения реальных доходов. Ну и отечественная валюта, вполне ожидаемо, продемонстрирует новые исторические глубины падения…

Юрий Глухов (для УНИАН)