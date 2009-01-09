Доллар на межбанке продолжает расти

Котировки 8,55/8,80 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,55/8,80 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,6615/12,0330 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг». На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти - 1,3656/1,3658 долл. США (четверг - 1,3554/1,3556 долл. США). В четверг Нацбанк продавал доллары по курсу 8,51 грн./долл. США.

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