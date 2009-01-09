Банк Кореи снизил базовую ставку

Банк Кореи в пятницу 9 декабря снизил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов до рекордно низкого уровня в 2,5% годовых, передает k2kapital.

Это решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков. С начала октября минувшего года южнокорейский центробанк снижал базовую ставку пять раз в общей сложности на 2,75 процентных пункта.

Глава центробанка Ли Сон Тхэ заявил, что цель политики банка в области ставок - поддержка экономики, в которой, по мнению банка, существует риск дальнейшего замедления роста. Он также отметил, что у центробанка остается все меньше возможностей для снижения базовой ставки.

Между тем, некоторые инвесторы, опрошенные Reuters, ожидали от центробанка большего. Так, аналитик Hana Daetoo Securities Кон Дон Рак выразил уверенность в том, что Банк Кореи обеспокоен неопределенностью в будущем и не захотел сразу использовать все возможности.

Правительство прогнозирует 3-процентный рост экономики Южной Кореи в этом году, но аналитики предсказывают спад вплоть до 3% впервые за 11 лет. Сегодня Банк Кореи сообщил также о том, что инфляция цен производителей упала в декабре до 5,6% в годовом исчислении, что стало 10-месячным минимумом.