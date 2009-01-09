Яценюк: Киеву нужны активные контакты с мировым сообществом

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК призывает власть Украины активизировать контакты с мировыми лидерами и международными организациями относительно совместных действий по минимизации потерь Украинского государства от экономического кризиса.

Как сообщает сайт “Фронт перемен”, об этом он заявил в Париже во время международного симпозиума «Новый мир, новый капитализм», который проходит по инициативе Президента Франции Николя САРКОЗИ.

«Очень досадно, что на симпозиуме представлены многие страны, но нет украинского руководства. Мы практически находимся в изоляции в мировом экономическом кризисе. Мы самостоятельно пытаемся справиться со своими проблемами. И, к большому сожалению, пока еще безуспешно. В силу того, что мы не являемся частью ни Европейского Союза, ни другого большого рынка, где бы Украина могла сыграть свою роль», – отметил он.

Поэтому А.ЯЦЕНЮК считает, что «приоритетом номер один для Украины должно быть постоянное общение с мировыми лидерами и четкое понимание того, что ни одна из стран сегодня не может выйти из кризиса самостоятельно».

По его словам, это во время своих выступлений на симпозиуме подтвердили и Президент Франции Н.САРКОЗИ, и канцлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ. “Украина в этой ситуации должна играть очень активную роль ради своего же интереса. Мы должны слышать их и должны, откровенно говоря, даже зарабатывать на их идеях», - подчеркнул депутат.

А.ЯЦЕНЮК добавил, что «мир сегодня нарабатывает абсолютно новые правила финансовой и экономической регуляции, а также новую архитектуру глобальной экономики и безопасности», поэтому Украина должна максимально активно доносить свою позицию в тех международных структурах, в которых она представлена, в частности в ООН и ВТО.

«Мы не должны быть объектом – мы должны быть субъектом, как внешней политики, так и внешней экономики», – сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его мнению, Украине нужно было бы получить «план действий» ведущих стран Европы и мира по преодолению экономического кризиса. «Зачем изобретать свой велосипед? Нужно взять и реализовывать наиболее резонные вещи. И включить Украину в мировой план действий», – отметил лидер «Фронта перемен» А.ЯЦЕНЮК.