Правительство Германии получит 25% Commerzbank

Правительство Германии получит 25 процентов акций Commerzbank - второго крупнейшего банка Германии - в обмен на дополнительное вливание 10 миллиардов евро в капитал банка, передает Рейтер.

Это первый случай частичной национализации банка в Германии в ходе нынешнего финансового кризиса. Ранее правительства США и Великобритании получили пакеты акций в ряде банков своих стран в обмен на государственную помощь.

Всего Commerzbank получит от правительства 18,2 миллиарда евро в виде вливаний в капитал и 15 миллиардов в виде гарантий.

В течение ближайших дней банк планирует закрыть сделку по приобретению Dresdner Bank у страховой компании Allianz за 5 миллиардов евро.

Решение министерства финансов приобрести блокирующий пакет акций Commerzbank "указывает на то, что мы несем ответственность за одного из крупнейших немецких участников финансового рынка, который... теперь сможет оставаться конкурентоспособным и успешно продолжать работу", - сказал в заявлении представитель министерства.