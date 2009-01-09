Среднегодовой курс в 2009 г. составит 9,5 грн./долл.

Аналитический департамент инвестиционной компании Dragon Capital пересмотрел прогнозы обменного курса гривни к доллару на 2009 г., определив среднегодовой прогнозный курс на уровне 9,5 грн./долл. США, а курс на конец 2009 г. на уровне 8,5 грн./долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении, в течение последних четырех месяцев 2008 г. украинская валюта девальвировала по отношению к доллару США на 40%. Гривня уже второй раз за свою историю демонстрирует столь глубокое падение: впервые значительная девальвация национальной валюты произошла в 1998-99 гг., когда она утратила 62% своей стоимости. Однако текущая ситуация на валютном рынке и в экономике Украины существенно отличается от кризисных условий 1998-99 гг., подчеркивают эксперты.

В частности, накануне предыдущего кризиса украинская экономика переживала глубокий спад деловой активности, вызванный развалом Советского Союза, в то время как в последние несколько лет экономика развивалась быстрыми темпами, во многом благодаря благоприятной внешней конъюнктуре и притоку иностранного капитала, что напоминает ситуацию, сложившуюся в азиатских странах накануне кризиса 1997 года. Кроме того, в отличие от 1998-99 гг., когда украинские власти пытались стабилизировать гривню путем привязки к доллару США на новых уровнях, сегодняшняя валютно-курсовая политика имеет основные черты, присущие режиму плавающего валютного курса.

Это означает, что гривня может повторить траекторию, которой следовали валюты большинства развивающихся рынков (в частности, стран Азии, Бразилии и Аргентины) в кризисные периоды: вначале достижение дна, которое в среднем находилось почти на 60% ниже докризисных уровней, а затем стабилизация на новом равновесном уровне, в среднем на 40% ниже докризисных значений.

Восстановление экспорта станет ключевым фактором стабилизации гривни, считает экономист Dragon Capital Елена БЕЛАН. На фоне ожидаемого падения объемов импорта (даже с учетом повышения стоимости газа), обусловленного его удорожанием вследствие девальвации гривни, сокращением внутреннего спроса и снижением цен на сырье на мировых рынках, восстановление экспорта, ожидаемое в 3-4 кварталах 2009 г., приведет к сужению дефицита текущего счета платежного баланса, а возможно, даже обеспечит положительное сальдо во 2-м полугодии 2009 г., полагает Е. БЕЛАН. Кроме того, восстановление глобального спроса должно сопровождаться улучшением условий кредитования на мировых рынках, что приведет к замедлению оттока капитала из Украины к концу 2009 г.

По ее мнению, фундаментальные факторы не указывают на возможность резкой девальвации гривни. Несмотря на масштабные интервенции в октябре-ноябре прошлого года, НБУ имеет достаточно собственных средств и, с учетом почти 10 млрд. долл., которые Украина имеет шансы получить от МВФ в этом году в дополнение к недавно выделенным 4,5 млрд. долл., вполне сможет покрыть дефицит иностранной валюты в этом году. Однако в кризисных условиях фундаментальные факторы играют второстепенную роль, в то время как политика правительства и Национального банка выходит на первый план.

"Наш новый курсовой прогноз предполагает, что украинские власти будут выполнять основные условия, необходимые для удержания гривни от свободного падения, которыми, по нашему мнению, являются: жесткая монетарная политика, отказ от популистских мер в фискальной политике, независимость Нацбанка и его способность эффективно регулировать банковскую систему, в частности поддерживать ликвидность коммерческих банков, не создавая избыточного спроса на иностранную валюту", - отмечает Е. БЕЛАН.

Справка УНИАН. Dragon Capital – крупнейшая инвестиционная компания Украины, предоставляющая полный спектр брокерских и инвестиционно-банковских услуг. Собственником компании, основанной в 2000 г., является ее менеджмент, миноритарным пакетом акций владеет Goldman Sachs.

Брокерский отдел Dragon Capital является крупнейшим торговцем акциями на основной украинской фондовой площадке ПФТС с долей рынка около 30% в 2007 г. Инвестиционно-банковское подразделение Dragon Capital с начала 2006 г. провело 24 IPO и частных размещений акций украинских компаний и банков на общую сумму 1,7 млрд. долл. Под управлением компании находится более 1 млрд. долл.

В 2002 и 2004-08 гг. журнал Euromoney признал Dragon Capital «Лучшей инвестиционной компанией Украины».