Экс-замглавы НБУ Рашкован занял пост в руководстве МВФ

Экс-заместитель главы Национального банка Украины Владислав Рашкован занял пост заместителя исполнительного директора от нашей страны в руководстве региональной группы стран - членов Международного валютного фонда во главе с Бельгией и Нидерландами в рамках ротации.

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Как сообщается на сайте НБУ, Рашкован начнет работу в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне (США) с 27 февраля этого года.

"Хочу поблагодарить Александра Петрика за его долгую и плодотворную работу, уверена, впереди нас ждут новые горизонты и высокий уровень сотрудничества с МВФ в дальнейшем", - отметила глава НБУ и управляющая от Украины в МВФ Валерия Гонтарева.

Справка УНИАН. Срок пребывания в должности заместителя исполнительного директора в МВФ - четыре года. Решение о назначении на должность принимают руководители региональной группы стран - членов МВФ во главе с Бельгией и Нидерландами, в которую входит Украина. Членами этой группы являются 15 стран (Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Армения, Грузия, Израиль, Кипр, Люксембург, Македония, Молдова, Нидерланды, Румыния, Украина, Хорватия, Черногория).

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл.