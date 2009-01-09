Европа не дождется газа раньше понедельника

Украина заявила, что технически сможет обеспечить транзит газа в Евросоюз через 36 часов после начала поставок из России, а Россия сможет начать поставки газа через 13 часов, в результате российский газ начнет поступать в ЕС не ранее, чем через три дня. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Ферран Таррадельяс ЭСПУНИ, передает РИА Новости.

"Российский газ начнет поступать в Европу не ранее чем через три дня", - сказал он сегодня журналистам в Брюсселе.