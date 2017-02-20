В НБУ подсчитали, сколько валютной выручки может потерять Украина из-за блокады Донбасса

Национальный банк Украины допускает возможность потери Украиной до 2 млрд долл. валютной выручки в случае продолжения угольной блокады, развернутой на линии разграничения и спровоцировавшей полную остановку поставок топлива на территорию Украины.

Читайте такжеПорошенко о последствиях блокады Донбасса: обвалит гривню и приведет к $2-миллиардным убыткам (видео)

«2 млрд (долл. - УНИАН) - наиболее пессимистическая оценка, но она имеет право на жизнь. Потому что не надо забывать, что та же металлургия - это одна из основных составляющих нашего экспорта, в прошлом году это было около 40% экспорта», - заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в комментарии одному из украинских телеканалов.

Он отметил, что резкие изменения объема валютной выручки могут сказаться на обменном курсе гривни, подчеркнув при этом, что у Национального банка есть все инструменты, чтобы стабилизировать кратковременные негативные факторы, влияющие на обменный курс.

Как сообщал УНИАН, в конце января ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым уголь-антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. С 10 февраля поставки угля были полностью прекращены. Под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей промышленности, в частности, металлургии, и потребителей минимум 9 областей страны, где антрацит используется для производства тепла и света для населения.

В этой связи 15 февраля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, которые предусматривают сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.

Блокаду уже осудили представители Евросоюза и США. При этом президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнули недопустимость такой формы протеста, поскольку она прямо влияет на экономику страны и рискует спровоцировать негативные процессы, а именно - сокращение производства, потерю валютной выручки и рост безработицы в металлургии и энергетике.