Гривня на межбанке уступила доллару пару копеек

В понедельник, 20 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,01/27,05 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,69/29,3438 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4657/0,4659 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 27,0291 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 128 сделок на сумму 49,9 миллиона долларов.